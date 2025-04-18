Запад вступил в конфликт на Украине и в конечном итоге проиграл России. Об этом 17 апреля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt.

Как указал министр, проигрыш стран Евросоюза (ЕС) скажется большим бременем на всем Западе.

«Европейские лидеры не решаются признать, что они проиграли», — отметил Орбан.

Также венгерский премьер выразил мнение, что США не ждет такая же участь благодаря действиям президента страны Дональда Трампа. По словам политика, американский лидер «спас Соединенные Штаты от серьезного поражения» и «вышел из ситуации». Однако это же предзнаменовало поражение для бывшего главы Белого дома Джо Байдена и его администрации.

Орбан подчеркнул, что в настоящее время Украина является страной, которая не может сама себя содержать.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Россией и США являются основным треком для урегулирования конфликта на Украине. Однако он добавил, что переговоры в настоящее время продвигаются сложно.