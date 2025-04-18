Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ не обсуждала с ООН подключение организации к Черноморской инициативе
Спорт
Овечкин забил 897-ю шайбу и обновил рекорд НХЛ
Происшествия
Два человека погибли и пять пострадали после стрельбы в Университете Флориды
Мир
Армия США уничтожила принадлежащий хуситам порт Рас-Иса
Мир
Украина и США подписали меморандум по соглашению об ископаемых
Мир
В Госдепе опровергли отказ России от предложения США по Украине
Мир
Гражданин США захватил пассажирский самолет в Белизе
Общество
В ГД предложили сделать день после Пасхи выходным
Мир
В ООН заявили о готовности включиться в новую Черноморскую инициативу
Мир
Рубио сообщил Лаврову о желании Трампа завершения конфликта на Украине
Мир
Посол КНР в РФ оценил последствия торговой политики США
Мир
В Италии указали на угрозу от торговых пошлин Трампа
Мир
Макрон назвал позитивными и конструктивными переговоры с союзниками по Украине
Мир
В раде назвали аферой намерение Украины купить реакторы для АЭС у Болгарии
Мир
Представители Botaş провели встречу с руководством компании «Газпром» в Петербурге
Мир
Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Мир
В ХАМАС сообщили о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе

Орбан заявил о поражении Запада в украинском конфликте

0
EN
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Запад вступил в конфликт на Украине и в конечном итоге проиграл России. Об этом 17 апреля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt.

Как указал министр, проигрыш стран Евросоюза (ЕС) скажется большим бременем на всем Западе.

«Европейские лидеры не решаются признать, что они проиграли», — отметил Орбан.

Также венгерский премьер выразил мнение, что США не ждет такая же участь благодаря действиям президента страны Дональда Трампа. По словам политика, американский лидер «спас Соединенные Штаты от серьезного поражения» и «вышел из ситуации». Однако это же предзнаменовало поражение для бывшего главы Белого дома Джо Байдена и его администрации.

Орбан подчеркнул, что в настоящее время Украина является страной, которая не может сама себя содержать.

Стадия понятия: РФ и США ведут переговоры по Украине на двусторонней основе
Почему добиться прекращения огня к Пасхе вряд ли удастся и когда возможна встреча Путина и Трампа

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Россией и США являются основным треком для урегулирования конфликта на Украине. Однако он добавил, что переговоры в настоящее время продвигаются сложно.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025