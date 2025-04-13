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Песков указал на положительную динамику развития российско-американских отношений

Песков: развитие отношений между Россией и США движется очень хорошо
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Развитие российско-американских отношений движется очень хорошо, идет работа по восстановлению контактов. Об этом 13 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«На самом деле движется всё очень хорошо. Дело в том, что реанимировать отношения практически с нуля — это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий», — сказал он.

По словам Пескова, на данный момент ведутся контакты между представителями специальных служб и дипломатических ведомств обеих стран. Представитель Кремля также обратил внимание, что также проходит регулярный обмен визитов спецпредставителей государств, являющийся прочным каналом передачи позиций правительств США и России.

При этом Песков уточнил, что, несмотря на взаимный контакт российской и американской стороны, «сиюминутных» результатов ожидать не следует из-за сложных отношений в области межгосударственных отношений при прошлой администрации президента США Джо Байдена. В настоящее время Москва и Вашингтон ведут работу по устранению последствий этого ущерба.

Кроме того, в переговорном процессе много нюансов, связанных с возобновлением «нормальной деятельности» дипломатических представительств двух стран, резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

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Ранее в этот день Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом станут дополнительным шагом к встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Однако он уточнил, что подобные переговоры состоятся в «соответствующее время», потому что необходимо подготовиться к данному мероприятию.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 3 апреля заявил, что Россия и США достигли определенных успехов в устранении двусторонних раздражителей в своих отношениях, однако говорить о значительных прорывах пока преждевременно.

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