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В раде назвали аферой намерение Украины купить реакторы для АЭС у Болгарии

Депутат Южанина: желание Киева купить реакторы для Хмельницкой АЭС — афера
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Фото: РИА Новости/Редакция газеты «Страна Росатом - Атом-пресса»
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Намерение Украины приобрести у Болгарии российские реакторы для Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) является аферой. Об этом 16 апреля заявила депутат Верховной рады Нина Южанина.

«Были бы у нас нормальные и работающие правоохранительные органы, они бы нам уже давно рассказали, о чем эта афера и в чем суть, корень этой аферы», — сказала она в интервью украинскому YouTube-канале «Суперпозиция».

По словам чиновника, никто в действительности никогда и не рассматривал восстановление энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Южанова задалась вопросом, расследуют ли правоохранительные органы Украины истинную цель операции.

«Кто на ней хотел нажиться?» — заключила депутат.

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Ранее, 11 февраля, депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада поддержала приобретение у Болгарии реактора из РФ для эксплуатации на Хмельницкой АЭС. По его словам, за покупку проголосовал 261 депутат рады.

15 апреля вице-премьер, лидер Болгарской социалистической партии Атанас Зафиров сообщил, что Болгария решила не продавать Украине российские реакторы, изготовленные для атомной электростанции «Белене».

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