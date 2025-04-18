В раде назвали аферой намерение Украины купить реакторы для АЭС у Болгарии
Намерение Украины приобрести у Болгарии российские реакторы для Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) является аферой. Об этом 16 апреля заявила депутат Верховной рады Нина Южанина.
«Были бы у нас нормальные и работающие правоохранительные органы, они бы нам уже давно рассказали, о чем эта афера и в чем суть, корень этой аферы», — сказала она в интервью украинскому YouTube-канале «Суперпозиция».
По словам чиновника, никто в действительности никогда и не рассматривал восстановление энергоблоков на Хмельницкой АЭС.
Южанова задалась вопросом, расследуют ли правоохранительные органы Украины истинную цель операции.
«Кто на ней хотел нажиться?» — заключила депутат.
Ранее, 11 февраля, депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада поддержала приобретение у Болгарии реактора из РФ для эксплуатации на Хмельницкой АЭС. По его словам, за покупку проголосовал 261 депутат рады.
15 апреля вице-премьер, лидер Болгарской социалистической партии Атанас Зафиров сообщил, что Болгария решила не продавать Украине российские реакторы, изготовленные для атомной электростанции «Белене».