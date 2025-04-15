Болгария решила не продавать Украине произведенные в России реакторы

Болгария решила не продавать Украине российские реакторы, изготовленные для атомной электростанции «Белене». Об этом 15 апреля сообщил вице-премьер, лидер Болгарской социалистической партии Атанас Зафиров по итогам обсуждения вопроса в Совете совместного управления, учрежденного политическими объединениями, сформировавшими правящее в стране большинство.

«Прошли переговоры о судьбе двух реакторов для АЭС «Белене», достигнута договоренность о том, что они продаваться не будут», — сказал Зафиров, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, эти устройства представляют собой ключевой актив страны, часть энергетической безопасности, а также экономической независимости. Принятое решение планируется обсудить с депутатами парламента.

Ранее, 11 февраля, депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины поддержала приобретение у Болгарии реактора из РФ для эксплуатации на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). По его словам, за покупку проголосовал 261 депутат рады, в том числе 190 представителей партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».