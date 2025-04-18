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Эксперты назвали популярные мошеннические схемы в WhatsApp

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Эксперты по информационной безопасности назвали самые популярные виды мошенничества в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Среди самых распространенных — звонки или сообщения от имени якобы сотрудников банков, госслужб или руководителей компаний. Схема действует так: мошенники связываются с жертвой через мессенджер с просьбой «проверить безопасность счетов, чтобы их не украли» или «подтвердить данные», рассказал «Известиям» директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. Для этого злоумышленники часто используют слитые данные жертв в Сеть, например, в разговоре называют их паспортные сведения для повышения доверия.

«Если мошенники связываются с жертвой через сообщения, то в них чаще всего содержатся фишинговые ссылки на поддельные сайты. Также они могут попросить передать коды из SMS», — объяснил эксперт.

Также в числе популярных схем — звонки от якобы сотрудников МВД, взлом профилей и использование их для массовых рассылок, просьбы от «друзей» срочно перевести деньги, а также фишинговые ссылки под видом выгодных предложений от компаний.

По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, количество случаев мошенничества в WhatsApp за первые три месяца 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го выросло в шесть раз.

WhatsApp, несмотря на свою широкую популярность среди россиян, остается последним массово используемым сервисом от компании Meta, признанной в России экстремистской, заявил депутат Госдумы Антон Немкин. При этом сам мессенджер продолжает игнорировать требования российского законодательства в части локализации данных, сотрудничества с правоохранительными органами и прозрачности в борьбе с киберугрозами, добавил он. Именно это создает зону цифровой уязвимости, где мошенники чувствуют себя максимально комфортно, резюмировал парламентарий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Звонок недруга: названы самые популярные мошеннические схемы в WhatsApp

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