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Бизнес попросил отменить минимальный порог турналога в 100 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Расчет туристического налога по минимальной ставке в размере 100 рублей необходимо отменить, следует из письма «Опоры России» руководителю секретариата комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Юлии Шваковой (фрагмент есть у «Известий»).

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С 1 января 2025 года более чем в муниципалитетах России начал действовать турналог. Местные власти сами решают, устанавливать ли его и в каком размере, однако на 2025 год на федеральном уровне установили, что нижний порог составляет 100 рублей, а верхняя граница — 1%.

С введением турналога хостелы, стоимость проживания в которых не превышает 1 тыс. рублей, стали включать сумму сбора в стоимость суточного размещения. Постояльцы такого вида гостиниц — рабочие, командированные и студенты — начали искать более дешевое временное проживание — например, нелегально арендовать квартиры или апартаменты у местных жителей, следует из письма «Опоры России».

Владельцы недорогих хостелов особенно боятся потерять своих клиентов, в отличие от собственников дорогих отелей, посетители которых готовы платить за комфорт, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, к каждому региону в таком случае нужен отдельный подход.

Удорожание хостелов в целом разгоняет инфляцию в России, которая и без того в марте превысила 10% (год к году), добавил независимый эксперт Андрей Бархота. Но главное, что больнее всего турналог бьет именно по самым малообеспеченным слоям.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ожесточенные сборы: хостелы в популярных для отдыха регионах не тянут турналог

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