Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ совершили атаки тремя БПЛА на Энергодар
Общество
Суд арестовал экс-замгубернатора Курской области по делу о мошенничестве
Мир
Глава минобороны ЮАР Анджелина Мочекга посетит парад в честь Дня Победы
Общество
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов
Общество
Дело возбудили в Самаре из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду
Общество
Экс-министра строительства Саратовской области заподозрили в превышении полномочий
Происшествия
В подмосковной школе ученик напал на учительницу с молотком
Мир
РФ запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергообъектам
Мир
Гуцул связала действия Кишинева против нее со страхом перед Гагаузией
Политика
В Госдуме оценили заявление украинского министра о Запорожской АЭС
Мир
Россия обсудила с КНР расширение поставок энергоресурсов и общие СПГ-проекты
Общество
Банк России раскрыл случаи оформления микрозаймов под видом кредитов
Мир
МИД РФ сообщил темы предстоящей встречи Лаврова с министром иностранных дел Ирана
Мир
Число жертв пожара в ночном клубе в Северной Македонии возросло до 62
Политика
В Госдуме ответили на призыв Финляндии к полному прекращению огня на Украине
Общество
Суд приговорил планировавшего взорвать военную технику ВС РФ мужчину к 14 годам
Мир
Министр торговли Катара заявил о планах продолжить инвестиции в экономику РФ

В Италии четыре человека погибли из-за падения кабины канатной дороги

Reuters: в Италии четыре человека погибли из-за аварии на канатной дороге
0
EN
Фото: Global Look Press/Bildverlag Bahnmüller
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На юге Италии, недалеко от Неаполя четыре человека погибли и один получил серьезные травмы из-за сорвавшейся кабины канатной дороги. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на спасательные службы.

Уточняется, что инцидент произошел 17 апреля на горе Монте-Файто, расположенной в 45 км от Неаполя.

«Оборвался один из тросов, поддерживающих кабину», — говорится в публикации.

Еще 16 пассажиров канатной дороги эвакуировали из кабины, которая остановилась в воздухе у подножия годы. В издании добавили, что спасательная операция была затруднена сильным ветром и туманом.

Колесо подозрения: почему аттракционы опасны для жизни
В парке развлечений в Ейске пострадали три ребенка

Ранее, 31 марта, в Бишкеке 19-летняя девушка упала с аттракциона, получив сотрясение мозга и открытую черепно-мозговую травму. Предварительно, девушка упала из-за того, что ремни безопасности лопнули, после чего она «выпала из конструкции».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025