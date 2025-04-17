В Италии четыре человека погибли из-за падения кабины канатной дороги

На юге Италии, недалеко от Неаполя четыре человека погибли и один получил серьезные травмы из-за сорвавшейся кабины канатной дороги. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на спасательные службы.

Уточняется, что инцидент произошел 17 апреля на горе Монте-Файто, расположенной в 45 км от Неаполя.

«Оборвался один из тросов, поддерживающих кабину», — говорится в публикации.

Еще 16 пассажиров канатной дороги эвакуировали из кабины, которая остановилась в воздухе у подножия годы. В издании добавили, что спасательная операция была затруднена сильным ветром и туманом.

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