На ближневосточную сторону: Путин назвал Катар одним из приоритетных партнеров России

Катар стал одним из приоритетных партнеров России. Об этом Владимир Путин заявил 17 апреля на переговорах с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который находится в Москве с официальным визитом. У стран схожие позиции по международной ситуации, в частности, на Ближнем Востоке и конкретно в Сирии. Активно развиваются и двусторонние отношения: Москва и Доха подписали целую серию документов по итогам переговоров, в том числе соглашение о новой инвестиционной платформе на $2 млрд. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил «Известиям», что у обеих сторон есть политическая воля дальше развивать сотрудничество. В этот же день Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Ирана Аббаса Арагчи, который ранее планировал передать ему послание от верховного лидера Али Хаменеи.

Какие соглашения заключили Москва и Доха

В Россию 17 апреля прибыл с официальным визитом эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. В последний раз он приезжал сюда достаточно давно: вступивший на престол еще в 2013 году, Тамим бен Хамад Аль Тани был в России в 2014-м, 2016-м и дважды в 2018 году. Тем не менее эмир Катара находится в регулярном контакте с российском президентом: в прошлый раз они лично встречались в июле 2024 года на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, а созванивались и вовсе меньше месяца назад — 21 марта, чтобы обсудить обстановку в Сирии и секторе Газа. Теперь же в Кремле прошли обстоятельные российско-катарские переговоры: правда открытой была лишь небольшая часть общения в узком составе. А в расширенном — стороны продолжили переговоры в формате официального завтрака.

— Мы очень ценим уровень наших отношений с Россией, мы говорили о путях их развития. Есть проекты, есть предложения, которые мы в скором времени планируем обсудить и реализовать, — сказал Тамим бен Хамад Аль Тани.

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По словам Владимира Путина, отношения Москвы и Дохи сегодня укрепляются. Более того, Катар — один из приоритетных партнеров РФ, причем не только на Ближнем Востоке, сказал президент. Кроме того, Владимир Путин назвал Катар ключевым партнером «Роснефти». Большие перспективы есть у экономического сотрудничества между странами: через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Доха уже инвестировала $1 млрд в российскую экономику.



— Вот, например, та же дорога, вы знаете, дублер Кутузовского — проспект Багратиона, там Катар проинвестировал, в аэропорт Пулково, поэтому очень активно инвестируют в различные инфраструктурные проекты, — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев журналистам.



Катар гордится тем уровнем инвестиционного сотрудничества с Россией, которого удалось добиться за последнее время, сказал Тамим бен Хамад Аль Тани. Особенно он отметил области здравоохранения и фармацевтическое производство. При этом объем товарооборота пока скромный, заметили оба лидера.

— Несмотря на то, что Катар — один из крупнейших арабских инвесторов в российскую экономику, прямой товарооборот пока не настолько велик. Это менее $100 млн в год. И состоит в основном из российского экспорта зерновых — пшеницы, ячменя. Но мы стремимся к увеличению потенциала роста торговли. И Россия готова наращивать поставки продовольствия, в том числе халяльного мяса, масла, кондитерских изделий и так далее, для укрепления продовольственной безопасности Катара, — сказал «Известиям» эксперт по Ближнему Востоку Артем Ткачев.



Москва в целом сегодня развивает отношения со всеми странами Персидского залива, и это взаимный интерес к поддержке диалога, сказал «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев (справа) и исполнительный директор катарского инвестиционного агентства Мухаммед Сейф Ас-Сувейди, 17 апреля 2025 года Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев



— Что касается Катара, то это страна, которая искренне выступает за развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Уровень неплохой, хотя цифровые объемы товарооборота далеко не соответствуют потенциалу двух стран. Но обилие намерений и политическая воля дальше развивать сотрудничество — очень хорошая, — сказал он.

Для развития сотрудничества по итогам переговоров делегации России и Катара подписали ряд документов. Церемония традиционно прошла в присутствии глав государств. В том числе утверждено соглашение о создании инвестиционной платформы с Катаром на сумму около $2 млрд — по $1 млрд с каждой стороны. Приняты меморандум о взаимопонимании по развитию систем управления государственными финансами и соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки. Также подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами спорта.

Каковы позиции РФ и Катара по конфликту на Ближнем Востоке

Во время переговоров обсуждалась и международная повестка.



— Мы знаем, что Катар предпринимает очень серьезные усилия по поводу разрешения израильско-палестинского конфликта. К сожалению, выдвинутые, в том числе вами, инициативы не реализованы — продолжают гибнуть мирные люди в Палестине, что является безусловной трагедией сегодняшнего дня, очень серьезной, — сказал Владимир Путин.



Еще с осени 2023 года Катар совместно с Египтом и США выступает в качестве посредника между сторонами этого конфликта. Москва исходит из того, что его долгосрочное урегулирование возможно исключительно на основе решения ООН, которое предполагает создание независимого палестинского государства.

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— Мы достигли соглашения несколько месяцев назад, но, к сожалению, Израиль не соблюдает, не придерживается этого соглашения. Но мы, как Катар, продолжаем наши посреднические усилия с точки зрения сближения позиций сторон и достижения соглашения, которое бы облегчило страдания палестинского народа. Мы с Россией — позиция наша четкая и устойчивая: невозможен мир без создания независимого Палестинского государства в границах 1967 года, — заявил эмир.



Сегодня Катар стремится играть роль посредника и занимать равноудаленную позицию по всем конфликтным ситуациям региона — будь то палестино-израильский кризис, напряженность между Ираном и США или новый виток эскалации вокруг Сирии, сказал «Известиям» востоковед Леонид Цуканов. Ситуацию в САР лидеры также затронули в открытой части переговоров.



— Мы хотели бы сделать всё для того, чтобы Сирия, во-первых, сохранилась как суверенное, независимое и территориально целостное государство, и хотели бы вместе с вами обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе и гуманитарного характера. Проблем там очень много: и политических, и с точки зрения обеспечения безопасности, и чисто экономического характера, — сказал Владимир Путин.

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Сирия проходит очень сложный период, и нужно поддержать стремление новых властей, которые сместили Башара Асада, обеспечить независимость и территориальную целостность этого государства, считает Тамим бен Хамад Аль Тани. При этом он передал Владимиру Путину, что глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа, который посетил Катар, настроен продолжать сотрудничество с Россией.

Вопросы ближневосточного урегулирования, наверняка, обсуждались и во время переговоров с иранской стороной. Владимир Путин 17 апреля принял в Кремле главу МИД Исламской Республики Аббаса Арагчи, который ранее говорил, что планирует передать Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.