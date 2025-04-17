В подмосковной школе ученик напал на учительницу с молотком

В одной из школ городского округа Люберцы в Подмосковье ученик прямо во время урока ударил молотком по голове учительницу, пока та записывала задание на доске. Об этом 17 апреля сообщили в региональном управлении МВД.

«Несовершеннолетний 2012 г.р ., находясь на уроке, ударил учителя молотком по голове в момент, когда преподаватель стояла спиной к классу и писала задание на доске», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

После содеянного школьник выбежал из класса в неизвестном направлении. Пострадавшую доставили в больницу.

Правоохранители нашли школьника и доставили в учебное учреждение для дальнейшего разбирательства. Продолжается проверка.

8 апреля сообщалось, что в Новом Уренгое школьник напал на ученицу и ранил ножом охранника. После нападения возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность») и ст. 238 УК РФ («Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности»).