В Новом Уренгое школьник напал с ножом на ученицу и охранника

В Новом Уренгое школьник напал на ученицу и ранил ножом охранника. Об этом 7 апреля сообщило следственное управление Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу (СУ СКР по ЯНАО).

«По данным следствия, 7 апреля 2025 года в одной из школ города Новый Уренгой учащийся нанес удар складным ножом охраннику образовательного учреждения, когда тот пытался остановить конфликт несовершеннолетнего с другой ученицей», — указано в Telegram-канале ведомства.

Пострадавшего доставили с резаной раной на щеке в больницу.

После нападения возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность») и ст. 238 УК РФ («Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности»). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Московском районе Санкт-Петербурга 10 января первоклассник напал на ребенка во время урока и пытался его задушить. У пострадавшего диагностировали ушиб мягких тканей, его мать написала заявление в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).