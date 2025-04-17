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Россия обсудила с КНР расширение поставок энергоресурсов и общие СПГ-проекты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Россия и Китай в ходе рабочей поездки главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева обсудили расширение поставок российских энергоресурсов в Китайскую Народную Республику (КНР), а также возможность создания совместных СПГ-проектов. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба российского ведомства.

Цивилев провел в Китае встречу с руководителем Госэнергоуправления страны Ван Хунчжи, главной темой которой стало сотрудничество в энергетике.

«Несмотря на внешние вызовы мы продолжаем укреплять российско-китайские связи в энергетике. На российские энергоресурсы приходится большая часть всего товарооборота между нашими странами», — приведены слова главы Минэнерго в Telegram-канале ведомства.

Участники переговоров отметили достигнутые результаты по поставкам в Китай российского природного газа. Также стороны обсудили сотрудничество в угольной сфере, подчеркнув создание благоприятных условий для экспорта угля в КНР. Отдельной темой разговора стали новые подходы к достижению технологического суверенитета, которые можно разработать с китайскими коллегами.

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15 апреля посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на полях Евразийского нефтегазового форума заявил, что Китай намерен договориться с Россией о поставках газа по газопроводу «Сила Сибири – 2» или увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году. В частности, Китай намерен договориться о транзитном маршруте через Монголию или об увеличении поставок СПГ.

Глава МИД КНР Ван И 14 февраля сообщил, что Китай закупает газ у России для того, чтобы удовлетворить потребности китайского народа. Он подчеркнул, что ни одна другая страна не сможет поставлять достаточное количество газа.

Президент РФ Владимир Путин 21 января сообщил на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином, что Россия занимает первое место по поставкам в Китай природного газа и нефти, а КНР является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов.

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