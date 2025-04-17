Экс-министра строительства Саратовской области заподозрили в превышении полномочий

Бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Саратовской области.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

По предварительный данным, подозреваемый незаконно выплатил субсидии трем сотрудникам областного управления Росреестра в рамках реализации жилищной программы на сумму более 4 млн рублей, не имеющим права на получение данных выплат.

На данный момент следственные мероприятия в рамках дела продолжаются, а также рассматривается вопрос о возврате денежных средств.

Ранее в этот день бывший глава МЧС Республики Крым приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы за взяточничество. Суд постановил приговорить осужденного к лишению свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 1,7 млн рублей.