Экс-главу МЧС Крыма осудили на пять с половиной лет за взяточничество

Бывший глава МЧС Республики Крым приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы за взяточничество. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«Прокуратура Республики Крым поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым», — указано в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в феврале 2023 года мужчина получил от представителя субподрядной организации взятку в размере 1,2 млн рублей за оплату и принятие работ по строительству для государственно учреждения.

Позже он получил от помощника министра взятку в размере 155 тыс. рублей за попустительство по службе, а от начальника подведомственного учреждения — незаконное вознаграждение на сумму 300 тыс. рублей за выделение дополнительных бюджетных ассигнований для нужд личного состава.

Суд постановил приговорить осужденного к лишению свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначены штраф в размере 1,7 млн рублей и лишение права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на семь лет.

Ранее в этот день Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам колонии строгого режима по делу о получении крупной взятки. Ему запретили занимать определенные должности в течение семи лет. Суд также конфисковал имущество генерала на сумму около 36 млн рублей.