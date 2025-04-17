Число жертв пожара в ночном клубе в Северной Македонии возросло до 62
Количество погибших при пожаре в ночном клубе в Кочани в Северной Македонии возросло до 62. Об этом 17 апреля сообщило агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, скончался 23-летний Стоянче Стефанов из Кочани, который был переведен в Военно-медицинскую академию в Белграде для лечения тяжелых ожогов. Во время госпитализации его общее состояние было нестабильным, отмечает минздрав.
Как уточняет издание, на прошлой неделе двое пострадавших, которые проходили лечение в Литве, также скончались от полученных травм, в результате чего общее число погибших достигло 61.
Правительство Северной Македонии 16 марта объявило семидневный траур по погибшим в результате пожара в ночном клубе в городе Кочани. Отмечалось, что в министерстве иностранных дел страны будет открыта книга соболезнований в связи с произошедшей трагедией.
Пожар в ночном клубе в Кочани произошел в тот же день. По предварительным данным, возгорание произошло из-за использования пиротехники.