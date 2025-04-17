Путин наградил Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За труды в культуре и искусстве» певицы Татьяны Булановой. Соответствующий указ опубликован 17 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области образования и патриотического воспитания молодежи, проявившей высокие моральные, нравственные и духовные качества при исполнении гражданского долга, наградить <…> Буланову Татьяну Ивановну», — сказано в сообщении.

Певица родилась в Санкт-Петербурге 6 марта 1969 года. В 2004 году она стала заслуженной артисткой России, является обладательницей множества наград. В ее репертуаре свыше 300 песен, многие из которых — хиты.

В этот же день Путин наградил орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени официального представителя МИД РФ Марию Захарову.