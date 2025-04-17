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Путин наградил Марию Захарову орденом «За заслуги перед отечеством»

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Соответствующий указ опубликован 17 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

«За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Захарову Марию Владимировну — директора департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации», — говорится в указе.

Захарова являлась редактором ежемесячного издания «Дипломатический вестник». Исполняла обязанности начальника отдела оперативного мониторинга СМИ Департамента информации и печати. В августе 2015 года была назначена директором департамента информации и печати МИД России.

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В этот же день Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно корреспондентов «Известий» Александра Федорчака и «Первого канала» Анны Прокофьевой, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова.

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