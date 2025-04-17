Путин наградил Марию Захарову орденом «За заслуги перед отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Соответствующий указ опубликован 17 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

«За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Захарову Марию Владимировну — директора департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации», — говорится в указе.

Захарова являлась редактором ежемесячного издания «Дипломатический вестник». Исполняла обязанности начальника отдела оперативного мониторинга СМИ Департамента информации и печати. В августе 2015 года была назначена директором департамента информации и печати МИД России.

В этот же день Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно корреспондентов «Известий» Александра Федорчака и «Первого канала» Анны Прокофьевой, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова.