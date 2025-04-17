В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и вылет гражданских самолетов в аэропорту Волгограда отменены. Об этом 17 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 17:22 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что за период, пока действовали ограничения, на запасные аэродромы ушли три самолета, летевшие в Волгоград. Представитель Росавиации добавил, что экипажи воздушных судов и наземные службы приняли все необходимые меры, обеспечив безопасность гражданских рейсов.

Ограничения на вылет и прием самолетов в авиагавани Волгограда вводились ранее в этот день с 15:39 мск.