Временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом 17 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения с 15:39 мск на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгограда (Гумрак; код ИКАО: URWW)», — написал он в своем Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Накануне представитель Росавиации сообщал, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Позже ограничения были сняты.