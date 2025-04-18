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Важнейший церковный праздник 18 апреля — Страстная пятница: как провести этот день, приметы

Россиянам рассказали, что можно и нельзя делать в Страстную пятницу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Великую пятницу Церковь вспоминает распятие и смерть Иисуса Христа. Это кульминационный момент Страстной седмицы, наполненный глубоким духовным смыслом. В 2025 году он выпадает на 18 апреля. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Известий».

Что нужно в Страстную пятницу 18 апреля: как провести день

Распятие Христа — одно из важнейших событий христианской истории спасения. После ареста, последовавшего за предательством Иуды, Иисуса сначала отвели к первосвященнику Анне, затем к Каиафе, где он подвергся унижению и насмешкам. Его обвинили в богохульстве, после чего доставили к римскому прокуратору Понтию Пилату.

Тот, не найдя оснований для обвинения, хотел отпустить Иисуса, предлагая по обычаю освободить одного узника, приговоренного к казни, в честь празднования Песах (еврейской Пасхи). Однако подстрекаемый первосвященниками народ предпочел отпустить на волю вора и убийцу Варавву, а Христа приговорили к распятию.

Перед казнью Иисуса избили, надели терновый венец и багряницу (красная накидка), после чего вывели на Голгофу — лобное место, за стенами Иерусалима. Там, между двумя разбойниками, Его пригвоздили к кресту. Такой способ казни считался позорным и применялся лишь к самым падшим преступникам.

Народ и религиозные лидеры наблюдали за казнью. Многие насмехались: «Спаси Себя Самого», «Сойди с креста». Однако один из распятых рядом разбойников обратился к Иисусу с покаянием, и тот пообещал ему Царство Небесное: «Ныне же будешь со Мною в раю».

На кресте Христос произнес несколько последних слов, в том числе: «Жажду», после чего воины поднесли Ему губку с уксусом, и затем: «Свершилось», — завершая искупительный подвиг. Преклонив главу, Он умер.

Распятие стало величайшим духовным подвигом Спасителя, добровольной жертвой за грехи мира. Именно в этот момент, согласно христианской вере, был совершен акт искупления человечества.

В утренние часы Великой пятницы в православных храмах совершается особое богослужение — Царские часы. Оно включает чтение трех отрывков из Евангелия, в которых вновь воспроизводится повествование о крестных страданиях Иисуса Христа. Также звучат пророческие тексты из Ветхого Завета, включая книгу пророка Исайи, предсказавшего страдания мессии за пять столетий до его пришествия.

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Во время утрени читаются так называемые Двенадцать Евангелий — тексты, детально описывающие последние часы земной жизни Христа. Поскольку по церковному уставу богослужебный день начинается с вечера, утреня Страстной пятницы совершается вечером в Чистый четверг.

Вечером в храмах совершается вечерня, центральным моментом которой становится вынос Плащаницы — полотна с изображением тела Христа, символизирующего переход от земного к вечному, связь между человеком и Богом. Во время службы читаются Апостол и составное Евангелие — текст, объединяющий фрагменты из всех четырех канонических Евангелий. Звучат псалмы, посвященные скорби Богородицы.

Завершением вечернего богослужения становится крестный ход с Плащаницей вокруг храма. По возвращении в церковь верующие прикладываются ко святыне, совершая перед ней земной поклон в знак благодарности и скорби. В это время звучит стихира — особый вид церковного песнопения, подчеркивающий духовную глубину момента.

Верующим рекомендуется провести Страстную пятницу в тишине и молитве, избегая суеты и праздности. Принято приходить в храм, поклоняться Плащанице, размышлять о жертве Христа и смысле собственной жизни.

День требует сосредоточенности, покаяния, отказа от мирских развлечений. Даже в повседневных действиях церковь призывает сохранять духовную сосредоточенность, избегать проявления сильных эмоций, как отрицательных, так и положительных.

Не рекомендуется устраивать шумные вечеринки, веселиться, играть свадьбы, венчаться. Также под запретом ссоры, конфликты и агрессивное поведение. Любое дело в Страстную пятницу должно быть пронизано уважением к страданиям и смерти Спасителя.

Что можно и нельзя есть в Страстную пятницу перед Пасхой

В Великую пятницу установлен самый строгий пост в православной традиции. Он символизирует не просто ограничение в пище, а глубокий духовный акт, время, когда тело и дух соединяются в общей молитвенной сосредоточенности.

В монастырях, где пост соблюдается в наиболее строгой форме, пища в этот день не подается вовсе, за исключением индивидуального послабления для немощных и пожилых. По традиции допускается лишь немного хлеба и воды, и то только после захода солнца.

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Среди мирян укоренился обычай не принимать пищу до завершения вечернего богослужения (как правило, это происходит около 16:00), а при наличии сил и с благословения духовника — до самой Пасхи.

После окончания великой вечерни допускается сухоядение, легкая постная трапеза без масла, с предельной умеренностью, состоящая из хлеба, воды или сырой пищи (овощи, фрукты, орехи, сухофрукты). Употребление воды в первой половине дня не запрещается, однако речь идет именно о воде. Другие напитки полностью исключаются.

Можно ли работать в Страстную пятницу

Церковная традиция советует максимально ограничить тяжелую работу в этот день, особенно физическую, если есть такая возможность. Считается, что любое занятие, отвлекающее от молитвы и внутренней тишины, противоречит духу Страстной пятницы.

Однако если речь идет о необходимой помощи другим или исполнении профессиональных обязанностей, избежать которых невозможно, Церковь призывает даже в процессе их выполнения сохранять внутреннюю сосредоточенность и помнить о смысле этого дня.

Можно ли убирать в Страстную пятницу

Домашние хлопоты и особенно уборка в этот день нежелательны. Все подготовительные дела, связанные с Пасхой, следует завершить до пятницы. Уборка символизирует мирскую суету, препятствующую внутренней сосредоточенности.

Исключение составляют элементарная гигиена или уход за больными и детьми. В остальном день следует провести спокойно и вдумчиво, не погружаясь в мирские занятия.

Можно ли ходить на кладбище перед Пасхой

Церковный устав не поощряет посещения кладбищ в Страстную пятницу. В этот день основное внимание должно быть сосредоточено на событиях, связанных со страданиями и крестной смертью Христа.

Поминовение усопших откладывается до Радоницы — первого вторника после Пасхи, когда верующие собираются на кладбищах, чтобы поделиться с ушедшими близкими пасхальной радостью.

Можно ли стричь волосы в Страстную пятницу

В христианской традиции любые косметические процедуры в день страданий Иисуса считаются неуместными. Это касается стрижки, маникюра, массажа и других подобных действий.

Они символизируют заботу о внешнем, о теле, тогда как Страстная пятница требует сосредоточенности на внутреннем, духовном мире. Исключение можно сделать только при крайней необходимости, не связанной с эстетикой.

Можно ли пить алкоголь в Страстную пятницу

Алкоголь в Страстную пятницу полностью исключается, даже в умеренных дозах. Это день скорби, предусматривающий один из наиболее строгих Постов в году, употребление вина, пива или любых других горячительных напитков категорически противоречит его духу.

Более того, отказ от алкоголя рассматривается как акт внутреннего очищения и жертвы в память о страданиях Христа.

Великая пятница: народные приметы 18 апреля

Народная традиция тесно переплетается с церковной, связывая со Страстной пятницей многочисленные житейские и погодные приметы. Предки считали этот день опасным для новых начинаний, так как они с большой вероятностью могли не принести плодов.

Согласно поверьям, утром следовало выглянуть в окно. Если первый прохожий на улице — мужчина, это сулило материальную устойчивость и здоровье на весь год. Ребенок предвещал легкие перемены, влюбленные или семья — благополучие в личной жизни. А вот увидеть пожилого человека означало предостережение о возможных трудностях — следовало проявлять осторожность.

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Одежду, надетую в этот день в храм, старались беречь, так как верили, что она становилась защитой на весь год. Алогичное отношение было к свечам, принесенным домой с вечернего богослужения, их хранили как оберег от бед.

Особое значение в народной традиции придавалось воде. Считалось, что в этот день она приобретает особую силу. Предки оставляли у окна с вечера пятницы полный стакан, а утром умывались ею, чтобы «смыть» все тревоги.

На Руси верили, что погода в Великую пятницу может рассказать, какой будет весна. Так, если собаки воют на улице, стоит ждать похолодания, если не поют птицы, скоро будет дождь. А безветренная прохладная ночь на праздник сулит скорое потепление и солнечную погоду.

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