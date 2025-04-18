Важнейший церковный праздник 18 апреля — Страстная пятница: как провести этот день, приметы

В Великую пятницу Церковь вспоминает распятие и смерть Иисуса Христа. Это кульминационный момент Страстной седмицы, наполненный глубоким духовным смыслом. В 2025 году он выпадает на 18 апреля. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Известий».

Что нужно в Страстную пятницу 18 апреля: как провести день

Распятие Христа — одно из важнейших событий христианской истории спасения. После ареста, последовавшего за предательством Иуды, Иисуса сначала отвели к первосвященнику Анне, затем к Каиафе, где он подвергся унижению и насмешкам. Его обвинили в богохульстве, после чего доставили к римскому прокуратору Понтию Пилату.

Тот, не найдя оснований для обвинения, хотел отпустить Иисуса, предлагая по обычаю освободить одного узника, приговоренного к казни, в честь празднования Песах (еврейской Пасхи). Однако подстрекаемый первосвященниками народ предпочел отпустить на волю вора и убийцу Варавву, а Христа приговорили к распятию.

Перед казнью Иисуса избили, надели терновый венец и багряницу (красная накидка), после чего вывели на Голгофу — лобное место, за стенами Иерусалима. Там, между двумя разбойниками, Его пригвоздили к кресту. Такой способ казни считался позорным и применялся лишь к самым падшим преступникам.

Народ и религиозные лидеры наблюдали за казнью. Многие насмехались: «Спаси Себя Самого», «Сойди с креста». Однако один из распятых рядом разбойников обратился к Иисусу с покаянием, и тот пообещал ему Царство Небесное: «Ныне же будешь со Мною в раю».

На кресте Христос произнес несколько последних слов, в том числе: «Жажду», после чего воины поднесли Ему губку с уксусом, и затем: «Свершилось», — завершая искупительный подвиг. Преклонив главу, Он умер.

Распятие стало величайшим духовным подвигом Спасителя, добровольной жертвой за грехи мира. Именно в этот момент, согласно христианской вере, был совершен акт искупления человечества.

В утренние часы Великой пятницы в православных храмах совершается особое богослужение — Царские часы. Оно включает чтение трех отрывков из Евангелия, в которых вновь воспроизводится повествование о крестных страданиях Иисуса Христа. Также звучат пророческие тексты из Ветхого Завета, включая книгу пророка Исайи, предсказавшего страдания мессии за пять столетий до его пришествия.

Во время утрени читаются так называемые Двенадцать Евангелий — тексты, детально описывающие последние часы земной жизни Христа. Поскольку по церковному уставу богослужебный день начинается с вечера, утреня Страстной пятницы совершается вечером в Чистый четверг.

Вечером в храмах совершается вечерня, центральным моментом которой становится вынос Плащаницы — полотна с изображением тела Христа, символизирующего переход от земного к вечному, связь между человеком и Богом. Во время службы читаются Апостол и составное Евангелие — текст, объединяющий фрагменты из всех четырех канонических Евангелий. Звучат псалмы, посвященные скорби Богородицы.

Завершением вечернего богослужения становится крестный ход с Плащаницей вокруг храма. По возвращении в церковь верующие прикладываются ко святыне, совершая перед ней земной поклон в знак благодарности и скорби. В это время звучит стихира — особый вид церковного песнопения, подчеркивающий духовную глубину момента.

Верующим рекомендуется провести Страстную пятницу в тишине и молитве, избегая суеты и праздности. Принято приходить в храм, поклоняться Плащанице, размышлять о жертве Христа и смысле собственной жизни.

День требует сосредоточенности, покаяния, отказа от мирских развлечений. Даже в повседневных действиях церковь призывает сохранять духовную сосредоточенность, избегать проявления сильных эмоций, как отрицательных, так и положительных.

Не рекомендуется устраивать шумные вечеринки, веселиться, играть свадьбы, венчаться. Также под запретом ссоры, конфликты и агрессивное поведение. Любое дело в Страстную пятницу должно быть пронизано уважением к страданиям и смерти Спасителя.

Что можно и нельзя есть в Страстную пятницу перед Пасхой

В Великую пятницу установлен самый строгий пост в православной традиции. Он символизирует не просто ограничение в пище, а глубокий духовный акт, время, когда тело и дух соединяются в общей молитвенной сосредоточенности.

В монастырях, где пост соблюдается в наиболее строгой форме, пища в этот день не подается вовсе, за исключением индивидуального послабления для немощных и пожилых. По традиции допускается лишь немного хлеба и воды, и то только после захода солнца.

Среди мирян укоренился обычай не принимать пищу до завершения вечернего богослужения (как правило, это происходит около 16:00), а при наличии сил и с благословения духовника — до самой Пасхи.

После окончания великой вечерни допускается сухоядение, легкая постная трапеза без масла, с предельной умеренностью, состоящая из хлеба, воды или сырой пищи (овощи, фрукты, орехи, сухофрукты). Употребление воды в первой половине дня не запрещается, однако речь идет именно о воде. Другие напитки полностью исключаются.

Можно ли работать в Страстную пятницу

Церковная традиция советует максимально ограничить тяжелую работу в этот день, особенно физическую, если есть такая возможность. Считается, что любое занятие, отвлекающее от молитвы и внутренней тишины, противоречит духу Страстной пятницы.

Однако если речь идет о необходимой помощи другим или исполнении профессиональных обязанностей, избежать которых невозможно, Церковь призывает даже в процессе их выполнения сохранять внутреннюю сосредоточенность и помнить о смысле этого дня.

Можно ли убирать в Страстную пятницу

Домашние хлопоты и особенно уборка в этот день нежелательны. Все подготовительные дела, связанные с Пасхой, следует завершить до пятницы. Уборка символизирует мирскую суету, препятствующую внутренней сосредоточенности.

Исключение составляют элементарная гигиена или уход за больными и детьми. В остальном день следует провести спокойно и вдумчиво, не погружаясь в мирские занятия.

Можно ли ходить на кладбище перед Пасхой

Церковный устав не поощряет посещения кладбищ в Страстную пятницу. В этот день основное внимание должно быть сосредоточено на событиях, связанных со страданиями и крестной смертью Христа.

Поминовение усопших откладывается до Радоницы — первого вторника после Пасхи, когда верующие собираются на кладбищах, чтобы поделиться с ушедшими близкими пасхальной радостью.

Можно ли стричь волосы в Страстную пятницу

В христианской традиции любые косметические процедуры в день страданий Иисуса считаются неуместными. Это касается стрижки, маникюра, массажа и других подобных действий.

Они символизируют заботу о внешнем, о теле, тогда как Страстная пятница требует сосредоточенности на внутреннем, духовном мире. Исключение можно сделать только при крайней необходимости, не связанной с эстетикой.

Можно ли пить алкоголь в Страстную пятницу

Алкоголь в Страстную пятницу полностью исключается, даже в умеренных дозах. Это день скорби, предусматривающий один из наиболее строгих Постов в году, употребление вина, пива или любых других горячительных напитков категорически противоречит его духу.

Более того, отказ от алкоголя рассматривается как акт внутреннего очищения и жертвы в память о страданиях Христа.

Великая пятница: народные приметы 18 апреля

Народная традиция тесно переплетается с церковной, связывая со Страстной пятницей многочисленные житейские и погодные приметы. Предки считали этот день опасным для новых начинаний, так как они с большой вероятностью могли не принести плодов.

Согласно поверьям, утром следовало выглянуть в окно. Если первый прохожий на улице — мужчина, это сулило материальную устойчивость и здоровье на весь год. Ребенок предвещал легкие перемены, влюбленные или семья — благополучие в личной жизни. А вот увидеть пожилого человека означало предостережение о возможных трудностях — следовало проявлять осторожность.

Одежду, надетую в этот день в храм, старались беречь, так как верили, что она становилась защитой на весь год. Алогичное отношение было к свечам, принесенным домой с вечернего богослужения, их хранили как оберег от бед.

Особое значение в народной традиции придавалось воде. Считалось, что в этот день она приобретает особую силу. Предки оставляли у окна с вечера пятницы полный стакан, а утром умывались ею, чтобы «смыть» все тревоги.

На Руси верили, что погода в Великую пятницу может рассказать, какой будет весна. Так, если собаки воют на улице, стоит ждать похолодания, если не поют птицы, скоро будет дождь. А безветренная прохладная ночь на праздник сулит скорое потепление и солнечную погоду.

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