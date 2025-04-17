Эксперт рассказал о покрывающих экстремальные экскурсии страховках

Стандартная страховка, которую включают в пакет все российские туроператоры, покрывает только базовые медицинские расходы на сумму $40–60 тыс. Однако для таких активностей, как дайвинг, серфинг, горные лыжи или спуск в батискафах, требуется расширенная страховка. Об этом 17 апреля «Известиям» рассказал вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

17 апреля российская туристка рассказала «Известиям» о том, что стала жертвой нападения акулы на Мальдивах во время экскурсии. По словам пострадавшей, у нее была туристическая страховка, но страховая компания отказала в покрытии медицинских расходов.

«Если бы я просто плавала в океане, это был бы какой-то форс-мажор, то, наверное, они бы это покрыли. А поскольку какая-то экскурсия была, направленная на это, то они как бы ответственности за это не несут, то есть ты сам идешь на риск, осознавая, что с тобой может что-то случиться. <…> Они мне так разъяснили», — рассказала туристка.

Мкртчян же объяснил, что за дополнительные риски, включая возможную встречу с акулами при дайвинге, нужно доплачивать отдельно. В среднем такая страховка обходится не дороже одной тысячи рублей в день.

Он заявил, что при отказе страховой компании покрывать расходы на лечение после экстремального тура следует обращаться в суд.

«Но обычно такого не бывает, если у вас расширенная страховка. Обычно страховщики избегают огласки. Зачастую бывает даже, кстати, нужно дать огласку — сколько было историй, когда мы начинали писать об этом через СМИ и тут же страховая соглашалась», — отметил Мкртчян.

Ранее, 16 апреля, постоялица отеля в Хургаде рассказала «Известиям» о жуткой антисанитарии. По ее словам, грязь была в столовой, в баре. Кроме того, там жутко воняло, а посуда была липкой. По словам постоялицы, она набирала кипяток, наливала его в тарелки, чтобы их обработать, то же самое приходилось делать со столовыми приборами.