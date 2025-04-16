Постоялица отеля в Хургаде рассказала о жуткой антисанитарии

В отеле в Хургаде, на который пожаловались российские туристы, были антисанитарные условия, а посуду в столовой перед едой приходилось ополаскивать кипятком. Об этом 16 апреля «Известиям» рассказала постоялица София.

«Антисанитария полная, грязь в столовой, там, где бар, в углу, просто жуткая вонь. <…> Столы липкие, стулья липкие», — рассказала женщина, добавив, что обстановка в гостинице ее ужаснула.

По словам постоялицы, она набирала кипяток, наливала его в тарелки, чтобы их обработать, то же самое происходило со столовыми приборами.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что более 300 туристов из России экстренно переселили из отеля в Хургаде в связи с антисанитарией и отсутствием электричества. Генеральное консульство РФ опровергло информацию об экстренном переселении. Вице-консул России Никита Шилин сказал, что, когда россияне заселились в отель, там были проблемы с электричеством, а кому-то из туристов не понравилась еда на шведском столе. После поступления жалоб всем желающим предоставили возможность сменить место пребывания. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила «Известиям», что проверяет данные о ситуации в отеле.