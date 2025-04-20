Биотехнологи в РФ создали первый отечественный набор для неонатального скрининга
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- Биотехнологи в РФ создали первый отечественный набор для неонатального скрининга
В России биотехнологи создали первый отечественный набор для неонатального скрининга. Разработку представил якорный резидент технопарка «Слава», сообщили «Известиям» в департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы 20 апреля.
Набор охватывает 36 заболеваний и осуществляет работу с использованием метода хромато-масс-спектрометрии — признанного «золотого стандарта» точности исследований лабораторной диагностики в мире.
Неонатальный скрининг новорожденных нужен для раннего выявления врожденных и наследственных патологий. Это исследование проводят детям в первые дни жизни. Для проведения скрининга в российских роддомах традиционно использовались европейские продукты.
В связи с рисками прекращения поставок наборов производителей российская компания «Хромолаб» создала рецептуру и провела испытания отечественного набора для неонатального скрининга. Разработка уже прошла регистрацию. Одного набора достаточно для проведения анализов из 960 проб.
«Отечественная продукция помогает снизить зависимость от импортных производителей, минимизировать риски повышения цен, нарушения сроков поставок импортируемых товаров из-за логистических ограничений и запретов со стороны недружественных стран», — пояснил гендиректор компании «ХромсистемсЛаб» Павел Глаговский.
Ранее, 24 февраля, директор Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова (МГНЦ) академик РАН Сергей Куцев в пресс-центре МИЦ «Известия» рассказал, что федеральная программа расширенного неонатального скрининга, которая стартовала в России в 2023 году, показала свою эффективность. Работа по скринингу проводится во всех российских регионах, охват — взятие образцов у новорожденных — составляет 99%.