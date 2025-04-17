Финляндия подготовила предложение о выходе страны из Оттавской конвенции

Власти Финляндии подготовили предложение о выходе из Конвенции о противопехотных минах. Об этом 17 апреля сообщило министерство иностранных дел Финляндии.

«1 апреля 2025 года правительство приняло решение начать подготовку к прекращению действия Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, так называемой Оттавской конвенции», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как уточняется в материале, основной целью политики Финляндии является «защита независимости и территориальной целостности». По этой причине страна намерена развивать свой оборонный потенциал.

Замечания по проекту граждане Финляндии смогут прислать до 16 мая, после чего правительство передаст предложение в парламент. Помимо этого, как сообщают в ведомстве, выход Финляндии из Оттавской конвенции вступит в силу через шесть месяцев только после того, как генеральный секретарь ООН получит соответствующий документ.

Ранее, 16 апреля, сейм Латвии одобрил в окончательном чтении закон о выходе страны из Оттавской конвенции. Выход из Оттавской конвенции был инициирован министерством обороны и согласован с Эстонией, Литвой и Польшей.

Кроме того, 7 марта премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о рассмотрении Варшавой возможности выхода из Оттавской конвенции, а также из Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам. Он заявил, что оба вида вооружений есть у всех соседей, по этой причине Польше следует тоже использовать доступные средства для обеспечения безопасности в стране.