Россиянка Екатерина Александрова обыграла Мирру Андрееву на турнире WTA

Россиянка Екатерина Александрова обыграла Мирру Андрееву на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте. Матч прошел в четверг, 17 апреля.

Встреча продлилась 1 час 6 минут и завершилась со счетом 6:3. 6:2 в пользу Александровой, передает «Спорт-Экспресс». Таким образом, теннисистка вышла в четвертьфинал турнира WTA.

В ходе игры Андреева совершила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трех. Победительница матча в свою очередь совершила восемь подач навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале Александрова сыграет против победительницы матча между польской теннисисткой Магдаленой Фрех и Джессики Пегулы из США.

Накануне российская теннисистка Эрика Андреева снялась с матча против младшей сестры Мирры во втором сете матча первого круга турнита WTA. Уточнялось, что в начале игры Андреева-старшая обратилась за помощью к медику из-за проблем с правым коленом.