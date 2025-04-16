Теннисистка Эрика Андреева снялась с матча с младшей сестрой Миррой на турнире WTA

Российская спортсменка Эрика Андреева 16 апреля снялась с матча против младшей сестры Мирры во втором сете матча первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте.

Теннисистка снялась при счете 6:2, 1:0 в пользу Мирры. В начале матча Эрика обращалась за помощью к медику из-за проблем с правым коленом, передает «Спорт-Экспресс».

Матч продолжался 41 минуту. В течение данного времени Андреева-старшая совершила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех.

Мирра в свою очередь не совершила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех. В следующем раунде турнира она будет играть против россиянки Екатерины Александровой.

Российский теннисист Андрей Рублев 14 апреля обыграл спортсмена из Нидерландов Йеспера де Йонга в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне. Игра длилась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3.