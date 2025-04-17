Росгвардия обнаружила схроны с боеприпасами ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Росгвардия обнаружила крупный схрон боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Запорожской областях. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба ведомства.
«В тайниках найдено 20 противотанковых мин, более 700 патронов, ручные гранаты и боеприпасы под сброс с БПЛА, два десятка выстрелов для гранатометов и минометные снаряды», — отмечается в Telegram-канале.
Кроме того, при проведении разведывательно-поисковых работ была найдена установка дистанционного минирования противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток».
12 апреля операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделений полиции специального назначения Росгвардии поразили опорные пункты и личный состав Вооруженных сил Украины на правобережье Днепра.