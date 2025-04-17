Реклама
Прямой эфир
Мир
NYT узнала об отсутствии у чиновников Трампа интереса к мнению союзников США в ЕС
Общество
Путин наградил корреспондента «Известий» Федорчака орденом Мужества посмертно
Экономика
Патрушев сообщил о выделении 64 млрд рублей на развитие лесного хозяйства в 2024 году
Общество
Обвиняемый в мошенничестве Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим
Мир
Дмитриев назвал встречу с Уиткоффом крайне продуктивной
Армия
Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Ростовской областью
Происшествия
Один мирный житель погиб и восемь пострадали из-за украинских атак в ЛНР
Авто
Jetour покажет два внедорожника серии G
Мир
Эмир Катара поблагодарил РФ за помощь в проведении чемпионата мира по футболу
Мир
Суд в Кишиневе оставил Гуцул под домашним арестом
Мир
Глава РФПИ Дмитриев назвал конструктивным диалог РФ и США
Армия
Группировка войск «Запад» уничтожила танк ВСУ в Харьковской области
Экономика
Экономист спрогнозировал ослабление санкций США против РФ
Общество
Путин наградил Марию Захарову орденом «За заслуги перед отечеством»
Политика
В Госдуме отметили отсутствие понимания Стуббом ситуации на Украине
Общество
«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве в ночь на субботу
Мир
Reuters указало на двухнедельный максимум цены нефти из-за санкций против Ирана

Патрушев сообщил о выделении 64 млрд рублей на развитие лесного хозяйства в 2024 году

Патрушев: в 2024 году на развитие лесного хозяйства направили 64 млрд рублей
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Правительство России направило 64 млрд рублей на развитие лесного хозяйства в 2024 году. Об этом 17 апреля заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном итогам развития лесного хозяйства, в национальном центре «Россия».

«На долю России приходится пятая часть мировых запасов леса. Благодаря этому наша страна вносит большой вклад в обеспечение глобального экологического благополучия. Уже несколько лет лесов в России появляется больше, чем выбывает. Этому способствуют мероприятия, которые реализует Федеральное агентство лесного хозяйства, привлекая бизнес. В 2024 году восстановление лесов в полтора раза превысило площадь вырубленных и погибших деревьев. Мы должны и далее придерживаться заданного вектора», — сказал вице-премьер.

Патрушев отметил, что правительство продолжает оказывать поддержку лесопользователям, включая частичное освобождение от арендных платежей за 2023 год для предприятий Северо-Западного федерального округа. Отдельные меры также предусмотрены для переработчиков древесины.

Вице-премьер сообщил, что в 2024 году заготовка древесины выросла более чем на 6 млн кубометров и ожидается, что в 2025-м показатель превысит 200 млн кубометров.

«Лесной комплекс — это прочная база для соответствующего направления промышленности, значимая составляющая экономики большинства регионов. Поэтому очень важно, что в 2024 году продолжилось планомерное восстановление отрасли после введения санкций. Подъему во многом способствовали ранее принятые меры поддержки», — подчеркнул заместитель председателя правительства.

По словам Патрушева, с начала реализации нацпроекта «Экология» общая площадь новых лесных насаждений достигла 8 млн га. Эти мероприятия продолжатся в рамках нового проекта «Экологическое благополучие», на реализацию которого до 2030 года предусмотрено свыше 16 млрд рублей.

Он также отметил, что на борьбу с лесными пожарами в 2025 году выделено почти 20 млрд рублей. Средства будут направлены в том числе на расширение системы региональных авиабаз в наиболее «горимых» субъектах и усиление их материально-технической базы. В январе начал работу новый лесопожарный центр на Дальнем Востоке.

В рамках борьбы с незаконной заготовкой и транспортировкой древесины, по словам Патрушева, будет усилено патрулирование лесов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В рамках отдельного национального проекта отрасль получит почти 1,5 тыс. беспилотников.

Вице-премьер подчеркнул, что легализация лесного хозяйства позволила значительно увеличить поступления в бюджет — в прошлом году объем средств превысил 80 млрд рублей. По его словам, эти средства в том числе должны направляться в отрасль. Так, например, в текущем году на повышение заработной платы специалистов отрасли предусмотрено почти 3,5 млрд рублей, а всего до 2030 года планируется направить 24 млрд рублей.

В завершение выступления Дмитрий Патрушев добавил, что ключевые задачи лесного комплекса объединены в соответствующей стратегии, актуализация которой ведется в текущем году.

И в лес, и по дрова: прибыль от обработки древесины в РФ выросла на 37%
Путин на совещании с кабмином оценил развитие отрасли, дал старт новым заводам и обсудил ликвидацию последствий аварии в Черном море

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 14 апреля сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах России. Глава государства отметил, что укрепление технологической базы в области деревообработки находится в числе приоритетных задач в РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025