Патрушев сообщил о выделении 64 млрд рублей на развитие лесного хозяйства в 2024 году

Правительство России направило 64 млрд рублей на развитие лесного хозяйства в 2024 году. Об этом 17 апреля заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном итогам развития лесного хозяйства, в национальном центре «Россия».

«На долю России приходится пятая часть мировых запасов леса. Благодаря этому наша страна вносит большой вклад в обеспечение глобального экологического благополучия. Уже несколько лет лесов в России появляется больше, чем выбывает. Этому способствуют мероприятия, которые реализует Федеральное агентство лесного хозяйства, привлекая бизнес. В 2024 году восстановление лесов в полтора раза превысило площадь вырубленных и погибших деревьев. Мы должны и далее придерживаться заданного вектора», — сказал вице-премьер.

Патрушев отметил, что правительство продолжает оказывать поддержку лесопользователям, включая частичное освобождение от арендных платежей за 2023 год для предприятий Северо-Западного федерального округа. Отдельные меры также предусмотрены для переработчиков древесины.

Вице-премьер сообщил, что в 2024 году заготовка древесины выросла более чем на 6 млн кубометров и ожидается, что в 2025-м показатель превысит 200 млн кубометров.

«Лесной комплекс — это прочная база для соответствующего направления промышленности, значимая составляющая экономики большинства регионов. Поэтому очень важно, что в 2024 году продолжилось планомерное восстановление отрасли после введения санкций. Подъему во многом способствовали ранее принятые меры поддержки», — подчеркнул заместитель председателя правительства.

По словам Патрушева, с начала реализации нацпроекта «Экология» общая площадь новых лесных насаждений достигла 8 млн га. Эти мероприятия продолжатся в рамках нового проекта «Экологическое благополучие», на реализацию которого до 2030 года предусмотрено свыше 16 млрд рублей.

Он также отметил, что на борьбу с лесными пожарами в 2025 году выделено почти 20 млрд рублей. Средства будут направлены в том числе на расширение системы региональных авиабаз в наиболее «горимых» субъектах и усиление их материально-технической базы. В январе начал работу новый лесопожарный центр на Дальнем Востоке.

В рамках борьбы с незаконной заготовкой и транспортировкой древесины, по словам Патрушева, будет усилено патрулирование лесов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В рамках отдельного национального проекта отрасль получит почти 1,5 тыс. беспилотников.

Вице-премьер подчеркнул, что легализация лесного хозяйства позволила значительно увеличить поступления в бюджет — в прошлом году объем средств превысил 80 млрд рублей. По его словам, эти средства в том числе должны направляться в отрасль. Так, например, в текущем году на повышение заработной платы специалистов отрасли предусмотрено почти 3,5 млрд рублей, а всего до 2030 года планируется направить 24 млрд рублей.

В завершение выступления Дмитрий Патрушев добавил, что ключевые задачи лесного комплекса объединены в соответствующей стратегии, актуализация которой ведется в текущем году.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 14 апреля сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах России. Глава государства отметил, что укрепление технологической базы в области деревообработки находится в числе приоритетных задач в РФ.