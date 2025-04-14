Путин сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 14 апреля сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах России.

«Мы сегодня запускаем новое производство сразу трех предприятий отечественного лесопромышленного комплекса. В Калужской области налажен выпуск древесностружечных плит — проект деревопереработки полного цикла, в Ленинградской области открывается производство бумажно-слоистого пластика, и в Московской области начинает работать цех по выпуску упаковки для пищевых продуктов», — рассказал он, поздравив трудовые коллективы с успешной реализацией.

Глава государства отметил, что укрепление технологической базы в области деревообработки находится в числе приоритетных задач в РФ.

«Мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств. В числе приоритетных задач — укрепление технологической базы деревообработки, включая выпуск оборудования и техники», — сказал он.

Он также подчеркнул, что власти будут выстраивать логистические маршруты и находить новые рынки сбыта для отечественных деревоперерабатывающих компаний.

Ранее, 20 марта, сообщалось, что в новом своде правил, утвержденном Минстроем России, установлены требования к проектированию несущих конструкций комбинированных каркасов из металла, древесины и железобетона. Отмечалось, что новый свод правил позволит повысить эффективность проектных решений и обеспечить разумный баланс между техническими требованиями и экономической эффективностью.