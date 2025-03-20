Минстрой утвердил новые правила по применению комбинированных каркасов

В новом своде правил (СП «Конструкции комбинированных каркасов с применением металла, древесины и железобетона. Правила проектирования»), утвержденном Минстроем России, установлены требования к проектированию несущих конструкций комбинированных каркасов из металла, древесины и железобетона, рассказали в пресс-службе министерства 20 марта.

«Применение комбинированных каркасов является возможностью получить оптимальное сочетание прочности, стоимости, скорости монтажа и архитектурной гибкости. Новый свод правил позволит повысить эффективность проектных решений и обеспечить разумный баланс между техническими требованиями и экономической эффективностью, которым будет уделяться особое внимание в рамках реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», — цитирует пресс-служба замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко.

В документе установлены общие требования к проектированию, классификация зданий из комбинированных конструкций с применением металла, древесины и железобетона, основные положения и требования к расчетам элементов конструкций, а также требования к конструкциям и узловым соединениям.

«Свод правил направлен на расширение возможностей применения новых конструктивных решений и улучшение технических характеристик здания, поскольку в зависимости от условий строительства и эксплуатации комбинированные каркасы могут быть прочнее, легче, надежнее, долговечнее, чем каркасы из одного материала», — уточнил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

Ранее, 18 марта, Минстрой утвердил базовый свод правил в строительстве. Таким образом, сформирована целостная структура документов по стандартизации в строительном комплексе, учитывающая одновременно все смежные системы нормирования.