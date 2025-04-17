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ВСУ за сутки потеряли до 165 военных и два танка в курском приграничье

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Фото: Global Look Press
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 165 военных в приграничье Курской области, уничтожены два танка. Об этом 17 апреля сообщило Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, двенадцать автомобилей, три артиллерийских орудия», — говорится в сводке.

Всего за время боевых действий на указанном направлении украинская армия потеряла до 74780 военнослужащих и 410 танков.

Кроме того, бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и пяти бригад теробороны ВСУ в районах пяти населенных пунктов, а также в Юнаковке и Яблоновке в Сумской области.

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Ранее в четверг операторы FPV-дронов Росгвардии уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) M2 Bradley ВСУ производства США на сумском направлении. Росгвардейцы обнаружили колонну военной техники противника в ходе воздушной разведки.

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