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Путин сообщил о готовности РФ принять меры для сохранения целостности Сирии

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Фото: TASS/ABACA
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Россия готова предпринять все необходимые меры для сохранения суверенного статуса Сирии. Об этом 17 апреля заявил президент РФ Владимир Путин во время разговора с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани.

«Мы хотели бы сделать всё для того, чтобы Сирия, во-первых, сохранилась как суверенное, независимое и территориально-целостное государство», — отметил Путин.

По его словам, Россия также готова оказать помощь сирийскому народу, в том числе и гуманитарную. Путин считает, что там существует много проблем. Среди них он выделил политические, то есть обеспечение безопасности, и экономические.

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В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на развитие двусторонних отношений между Россией и Катаром. Он также назвал государство добрым партнером РФ.

Накануне сообщалось, что эмир Катара приехал в РФ с официальным визитом. В рамках него обсудят ряд вопросов. По словам Пескова, эмир Катара и Путин также обменяются мнениями по конфликту на Украине.

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