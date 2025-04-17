Путин сообщил о готовности РФ принять меры для сохранения целостности Сирии
Россия готова предпринять все необходимые меры для сохранения суверенного статуса Сирии. Об этом 17 апреля заявил президент РФ Владимир Путин во время разговора с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани.
«Мы хотели бы сделать всё для того, чтобы Сирия, во-первых, сохранилась как суверенное, независимое и территориально-целостное государство», — отметил Путин.
По его словам, Россия также готова оказать помощь сирийскому народу, в том числе и гуманитарную. Путин считает, что там существует много проблем. Среди них он выделил политические, то есть обеспечение безопасности, и экономические.
В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на развитие двусторонних отношений между Россией и Катаром. Он также назвал государство добрым партнером РФ.
Накануне сообщалось, что эмир Катара приехал в РФ с официальным визитом. В рамках него обсудят ряд вопросов. По словам Пескова, эмир Катара и Путин также обменяются мнениями по конфликту на Украине.