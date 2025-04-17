В Кремле указали на динамично развивающиеся отношения РФ и Катара
Двусторонние отношения России и Катара развиваются динамично, государство является добрым партнером РФ. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что в этот день состоятся беседа президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани, двусторонние переговоры между делегациями в формате официального завтрака и церемония обмена подписанными документами.
«Катар — наш добрый партнер. Российско-катарские отношения очень динамично развиваются, контакты достаточно частые между главами государств. По другим каналам тоже весьма активный ведется диалог», — подчеркнул Песков.
Ранее в этот день сообщалось, что эмир Катара прибыл в Россию с официальным визитом. Накануне официальный представитель Кремля заявил, что в ходе его визита в РФ будет обсужден широкий круг вопросов. Он также подчеркнул, что эмир Катара и российский лидер обязательно обменяются мнениями по конфликту на Украине.