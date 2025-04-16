Путин и эмир Катара обменяются мнениями по Украине и региональным вопросам
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 апреля сообщил, что в ходе предстоящего визита эмира Катара Тамима ибна Хамада Аль Тани в Россию будет обсужден широкий круг вопросов, включая ситуацию на Украине.
«Безусловно, обмен мнениями между [президентом России Владимиром] Путиным и эмиром Катара, обмен мнениями по украинским делам будет обязательно. Будет и обмен мнениями по региональным делам», — сказал Песков на брифинге.
По словам официального представителя Кремля, Катар играет значимую роль в процессах урегулирования международных кризисов.
«Мы высоко ценим потенциал и имеющийся уровень нашего торгово-экономического взаимодействия», — дополнил пресс-секретарь президента.
Ранее, 26 февраля, сообщалось, что во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Доху эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявлял о своих планах посетить Россию 17 апреля. В ходе встречи Лавров передал эмиру наилучшие пожелания от президента Путина и заявил, что в Москве ожидают его визита.