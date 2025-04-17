Карта спецоперации на Украине 17 апреля
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 апреля можно в материале «Известий».
Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны, а подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение.
Также средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов, складу безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», — отметило Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52 293 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 876 танков и других боевых бронированных машин, 1536 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 741 орудие полевой артиллерии и минометов, 34 203 единицы специальной военной автомобильной техники.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».