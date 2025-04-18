Пошли в расход: около трети российской обуви может оказаться суррогатом

Около трети отечественной обуви приходится на суррогат, узнали «Известия». Как правило, это «серый» импорт, который выдает себя за отечественное производство. Такая схема позволяет компаниям получать в стране кредиты и участвовать в госзакупках . Правительство уже начало борьбу с псевдопроизводителями этих товаров: оператор маркировки ЦРПТ и Роспотребнадзор проверят такие предприятия уже до конца года. Пока же отечественные изготовители теряют свою долю на рынке. Чем такие обувщики вредят потребителям и экономике — в материале «Известий» .

Что такое псевдопроизводство обуви

В России решили бороться с псевдопроизводствами обуви: уже в мае оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) должен составить список предприятий, которые называют себя отечественными изготовителями, но по факту ими не являются . Далее к работе предстоит подключиться Роспотребнадзору, который выйдет по адресам таких предприятий на внеплановый контроль . Соответствующие поручения были даны по итогам очередного заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту контрафакта в РФ, которое состоялось в конце марта.

Фото: ТАСС/Вадим Ахметов

Сказать точно, когда в РФ появились такие предприятия, достаточно сложно , отметил «Известиям» источник в обувной промышленности, который принимал участие в подготовке аналитики для Госкомиссии. Проблема стала заметной в конце 2024 – начале 2025 годов, когда в РФ начала действовать обязательная маркировка обуви , до этого с 2020-го в отрасли шел эксперимент.

— Тогда мы явно увидели, как расходятся информация по изготовлению обуви из системы «Честный знак» и данные Росстата , — рассказал собеседник редакции.

Так, за III квартал 2024 года в системе идентификации зафиксировали 153,3 млн произведенных в РФ пар, именно на них ЦРПТ выдал марки, а вот Росстат получил от наших предприятий более скромные сведения — расхождение составило 39 млн пар . Это следует из аналитической записки Минпромторга к совещанию в преддверии Госкомиссии, ее готовили на базе представленной бизнесом информации. Это может говорить о том, что в России выдают за отечественный товар импортную обувь либо это незаконно изготовленная в стране продукция , отмечается в документе.

В отрасли считают, что эти расхождения — объем выпуска псевдопроизводителей обуви. На практике это импортеры дешевой продукции, которую ввозят в Россию под видом заготовок . Это выгодно, ведь для такой продукции на границе нет пошлин. Уже в РФ такой полуфабрикат доводят до полной готовности — как правило, приклеивают подошвы, а затем получают на них марки . Ведь система «Честный знак» не требует доказательств при регистрации в ней в качестве отечественной компании , добавил источник «Известий». Он подчеркнул, что статус российского предприятия позволяет псевдопредприятиям претендовать на кредиты в РФ, а также участвовать в госзакупках .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Общий объем продаж обуви в России ежегодно составляет около 550–580 млн пар, на отечественные предприятия приходится до 120 млн пар, оставшаяся часть — это импорт (до 340 млн). Всего около 120 млн пар на рынке эксперты оценивают как контрафакт и незаконный оборот .

Свои материалы Госкомиссии представило и Минэкономразвития Рязанской области: местные чиновники предложили ввести пошлину на импортные заготовки , следует из документов. Тем более такой опыт уже есть в других странах: например, в ЕС она составляет 3%, в Индии — 20%, в Китае — от 6 до 90% в зависимости от страны-поставщика, в Узбекистане — 10% . Такой подход позволит создать равные условия для российских производителей и тех предприятий, которые импортируют заготовки , уверены в регионе. По данным местного МЭР, доля иностранных заготовок в общем объеме производства обуви с верхом кожи постоянно нарастает: в 2018 году было 7%, в 2023-м — 16% и, по прогнозу, в 2024 году этот показатель составит 20%.

«Известия» направили запрос в Минпромторг и Обувной союз.

К чему приводят псевдопроизводства в РФ

Такие манипуляции серьезно сказываются на рынке: средняя стоимость зарубежной и российской продукции значимо отличается, уточняется в аналитической записке Минпромторга. Например, средняя цена пары китайской обуви в 2023 году составила 1,1 тыс. рублей, а российской — почти 1,7 тыс. , говорится там. Китайская продукция стоит даже дешевле, чем произведенные в России товары по себестоимости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российские легальные предприятия теряют рынок, он уже на 80% состоит из импортной обуви, на этом фоне производство отечественной продукции притормаживает. Если на долю отечественных производителей в 2020 году приходилось 25%, то теперь она снизилась до 15–18% . В бумагах сделаны выводы о том, что «российская кожевенно-обувная отрасль находится в сложном положении, идет массовое сокращение производств гражданской и детской обуви».

Система маркировки и данные Росстата расходятся на 34% по объему как будто изготовленной в России обуви, отметила «Известиям» замглавы Роскачества Елена Саратцева.



— Скорее всего, псевдопроизводители идентифицируют себя как работающие здесь предприятия. Обычно таким образом легализуют «серый» импорт или нелегальное изготовление продукции. Это серьезно влияет на конкуренцию: себестоимость такой обуви ниже цен добросовестного бизнеса из-за сокращения накладных расходов. Поэтому сейчас актуальная задача — исключить возможность такой легализации , — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что безопасность продукции, которая оформлена с нарушением отечественных законов, никто не оценивает. Хотя еще с 2023 года Роскачество фиксирует: между нарушениями при оформлении документов качества (сертификатов соответствия) и безопасностью продукции есть взаимосвязь , отметила эксперт. Так, результаты исследований организации в категориях детской обуви, игрушек, школьной формы показывают, что от 65 до 87% товаров, сертификаты которых оформлены с нарушениями требований, небезопасны .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В ЦРПТ «Известиям» сказали, что псевдороссийское производство — это не новинка, «таким образом недобросовестные участники оборота пытаются легализовать ввезенную продукцию или получить преференции при ее поставке на государственных закупках» . Оператор маркировки также добавил, что уже отслеживает такие предприятия — например, оценивает, есть ли у них производственные мощности, достаточно ли сырья. Речь идет о новом эксперименте внутри системы маркировки .

— Если компания не может подтвердить наличие реального производства, она получает предупреждение. Далее уже на основе собранной фактуры ЦРПТ может выступить с предложениями о поправках в действующее законодательство , — рассказали там. — Сегодня в системе маркировки зарегистрировано 132,5 тыс. участников оборота обуви, 5,8 тыс. из них — производители. Нелегальный оборот обуви благодаря маркировке сократился на 71%, а фискальный эффект (дополнительно собранные налоги в казну в результате обеления отрасли) — 98,6 млрд рублей .