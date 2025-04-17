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Показ документального проекта «Пути Твои» стартовал на российских киноплатформах

«Пути Твои»: в Сети состоялась премьера уникального роуд-муви о вере и единстве
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Фото: vk.com/фонд «Защитники Отечества»
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Первые две серии фильма-путешествия «Пути Твои» доступны для просмотра в сообществе «ВКонтакте» фонда «Защитники Отечества» и в онлайн-кинотеатре Okko. Проект реализован в партнерстве с фондом «Защитники Отечества» и Межрелигиозным советом России.

«Пути Твои» — документальный кинопроект, в котором путешествие трех главных героев становится глубоким исследованием человеческой души, бытия и веры. По сюжету протоиерей Виктор Иванов, имам Хамза Хафизов и актер Илья Глинников отправляются в путь длиной более 2 тыс. км из Уфы в Донецк, чтобы поддержать военнослужащих и передать гуманитарную помощь.

В дороге они встречают представителей различных религиозных общин, обсуждают с ними вопросы единства религий, предназначения человека, говорят о вере, добре и зле, любви и жертвенности. В процессе общения герои открывают для себя точки соприкосновения между религиями. В конце путешествия — в Донбассе — они осознают, как близки их мировоззрения и насколько значимыми становятся общечеловеческие ценности в сложные времена.

«Это не просто документальный фильм, а глубокое исследование человеческой души, общечеловеческих ценностей, которые объединяют представителей разных национальностей и вероисповеданий. Проект позволяет нам лучше понять себя, отношения с Богом и людьми. Фонд «Защитники Отечества» поддерживает создание таких картин, чтобы россияне больше узнавали о героях и событиях специальной военной операции, а также о тех, кто помогает защитникам. После возвращения к мирной жизни многие ветераны задумываются о вечных вопросах, продолжают развиваться духовно, и фильм-путешествие «Пути Твои» станет чудесным подспорьем в этом», — говорит статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Кинопутешествие состоит из пяти серий, все они выйдут до конца мая. Помимо Okko, посмотреть «Пути Твои» можно будет в онлайн-кинотеатре KION.

Предпремьерный показ фильма для ветеранов специальной военной операции и представителей духовенства состоялся в национальном центре «Россия» в середине февраля. Первые зрители отметили оригинальный формат, в котором снята картина, подбор главных героев и созидательный посыл межкультурного, межнационального и межрелигиозного согласия.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

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