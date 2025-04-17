Минфин подготовил поправки об использовании цифрового рубля в бюджетном процессе

Министерство финансов России внесло в правительство поправки об использовании цифрового рубля в бюджетном процессе. Об этом сообщил заместитель директора департамента финансовой политики ведомства Осман Кабалоев, выступая в Совете Федерации 17 апреля.

Он отметил, что Минфин работает над возможностью внедрения цифровой валюты в бюджетный процесс совместно с Центральным банком (ЦБ) и Казначейством РФ.

«Внесены поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят использовать цифровой рубль непосредственно в бюджетном процессе, предусматривают возможность выделения денежных средств в цифровом рубле, возможность открытия казначейских счетов <...> в цифровом рубле», — приводит слова Кабалоева ТАСС.

Уточняется также, что для тестирования цифрового рубля в бюджетном процессе Минфин подготовил примерный перечень субсидий.

В феврале глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что запуск цифрового рубля отложили минимум до 2026 года, скорее всего, он заработает не раньше следующего лета. Депутат отметил, что нет смысла сильно откладывать запуск цифрового рубля, потому что инфраструктура для этого готова со стороны ЦБ РФ и была бы готова к 1 июля у большинства крупных банков.