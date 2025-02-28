Запуск цифрового рубля отложат на 2026 год

Запуск цифрового рубля отложили минимум до 2026 года, скорее всего, он заработает не раньше следующего лета, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о планах сдвинуть сроки внедрения новой формы валюты, но не назвала точные даты.

Депутат отметил, что нет смысла сильно откладывать запуск цифрового рубля, потому что инфраструктура для этого готова со стороны ЦБ и была бы готова к 1 июля у большинства крупных банков. Проблемы есть у небольших кредитных организаций — у многих из них просто не хватает ресурсов, чтобы обеспечить разработку нужной технологической базы.

Другого мнения придерживаются опрошенные «Известиями» участники рынка. Так, по мнению МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывшего вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, для полноценного внедрения третьей формы денег пока не готова инфраструктура — сама платформа. Он уточнил, что тестирование проекта отстает от первоначальной дорожной карты где-то на год.

Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев, в свою очередь, уверен, что потребуется даже больше времени. По его словам, массовое внедрение третьей формы нацвалюты технически возможно не ранее 2027 года. Она требует значительной и дорогой доработки, а также адаптации к реальным условиям бизнеса и финансовой системы страны.

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Не сдержали форму: цифровой рубль внедрят не раньше 2026 года