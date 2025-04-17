Более 50 тыс. жителей Херсонской области остались без света после удара ВСУ

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Херсонской области свыше 50 тыс. местных жителей остались без света. Об этом 17 апреля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в Алешкинском районе украинские боевики нанесли повторный удар по электроподстации, что спровоцировало аварийное отключение электроснабжения.

«Без света остались 56 тыс. жителей 108 населенных пунктов Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов. Идут ремонтные работы», — написал губернатор в Telegram-канале.

Он добавил, что за сутки в Алешках погиб один мирный житель, еще один человек получил ранения. Также в Новой Каховке дрон ВСУ скинул боеприпас на автостоянку по дворе многоэтажного дома. В результате произошел взрыв, который нанес повреждения двум машинам.

По словам Сальдо, украинские боевики также атаковали Голую Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку, Малокаховку и Старую Збурьевку.

Накануне Сальдо сообщил, что шестеро спасателей получили осколочные ранения после атаки ВСУ на подстанцию «ВЭС Сивашская» в Чаплинском муниципальном округе Херсонской области. По его словам, пострадали сотрудники МЧС России 1981, 1997, 2004, 1986, 1978 и 2000 годов рождения.