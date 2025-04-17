СБУ предъявила обвинения экс-заместителю Кличко

Служба безопасности Украины (СБУ) и украинская полиция предъявили обвинения в переправке уклонистов в Европу бывшему заместителю мэра Киева Виталия Кличко Владимиру Прокопову, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей. Об этом 17 апреля сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

«По какой статье — собеседники не уточняют, но добавляют, что чиновника подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу», — говорится в материале.

Собеседник агентства уточнил, что в скором времени по делу появится подробная информация.

Прокопов занимал должность заместителя мэра с 2021 года. Кличко отстранил его от исполнения обязанностей в октябре минувшего года после журналистского расследования о недвижимости его семьи и друзей.

Этим утром беженец из Одессы Владислав Стоянов сообщил, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) берут взятку в размере €20 тыс. за переправу через госграницу. При этом он рассказал, что в 2024 году СБУ задержала 30 человек при попытке покинуть Украину, несмотря на выплату денег военкомату.