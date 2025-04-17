Беженец из Одессы рассказал о взятках в ТЦК за переправу через границу Украины
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) берут взятку в размере €20 тыс. за переправу человека через государственную границу. Об этом 17 апреля сообщил беженец из Одессы Владислав Стоянов.
Он пересек границу Украины в июне 2024 года на резиновой лодке через Днепр вместе со своим другом Андреем Березовским. Товарищи добровольно сдались российским десантникам на Кинбурнской косе.
«Взятка стоила €20 тыс. за то, что сотрудники ТЦК могли переправить человека за территорию Украины через границу», — поделился он в беседе с «РИА Новости».
Собеседник вспомнил о ситуации в минувшем году, когда 30 человек загрузили в «КамАЗ» для дальнейшей переправы через госграницу. Он отметил, что, несмотря на взятку, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали собиравшихся покинуть территорию страны. Березовский, в свою очередь, отметил, что «они и деньги брали, и задерживали одновременно», уточняет «Газета.Ru».
В настоящее время мужчины отбывают наказание в колонии-поселении Адыгеи. Их приговорили к девяти месяцам лишения свободы за незаконное пересечение границы РФ группой лиц по предварительному сговору.
Пленный боевик 80-й бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шеботько 6 апреля поделился, что сотрудники ТЦК берут взятки с военнослужащих. Он уточнил, что его жена передала знакомым в военкомате $2,5 тыс., однако договоренности не были выполнены.