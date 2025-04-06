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Военнопленный ВСУ рассказал о взятках в ТЦК и их нарушении договоренностей

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Фото: Global Look Press
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Пленный боевик 80-й бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шеботько 6 апреля поделился, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) берут взятки с военнослужащих и не сдерживают договоренности.

«Жена моя медик с многолетним стажем, иногда она на медкомиссии направлялась в военкомат и знала кое-каких людей. Договорились о том, что я приду в военкомат и меня ввиду моего возраста, звания направят в тыловую часть. Честно признаться, был предложен вариант беспроигрышный на тот момент, как он казался, дать определенную сумму денег», — поделился он.

Украинский боевик уточнил, что его жена передала знакомым в военкомате $2,5 тыс., однако договоренности не были сдержаны. По словам пленного боевика, при необновлении данных в ТЦК мужчины постоянно получают штрафы в размере 17 тыс. гривен ($576), а в случае неявки после второй повестки возможна уголовная ответственность.

В результате 24 января текущего года Шеботько направили в Сумскую область в состав 80-й штурмовой бригады. Он подчеркнул, что его перевели в штурмовое подразделение с возможностью возвращения назад. Командование не сдержало слово и 10 февраля его направили на границу Сумской и Курской областей в так называемую зону ожидания. По его словам, на передовую его отправили связистом.

Шеботько подчеркнул, что сдался в плен российской армии добровольно. Военные Вооруженных сил (ВС) РФ забрали его в 10 км от города Суджа Курской области. Он целенаправленно пошел в сторону солдат группировки войск «Север», когда оказался в окружении. На текущий момент он прошел медицинский осмотр, его здоровье контролируют квалифицированные врачи. Также военнопленный регулярно питается, спит и принимает душ.

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Пленный военнослужащий ВСУ из 105-й отдельной бригады территориальной обороны Марьян Мороз 27 марта рассказал, что попал на фронт исключительно из-за того, что в стране закрыли границы, а уехать или устроиться на работу без военного билета было невозможно. Он уточнил, что с целью прохождения службы в глубоком тылу в военкомате дал взятку сотруднику в $5 тыс.

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