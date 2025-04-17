Определены все пары плей-офф НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) 17 апреля определила все пары плей-офф сезона-2024/25. Последним определенным участником в Кубке Стэнли в Восточной конференции стал хоккейный клуб «Монреаль».

Так, на Востоке зрителей ожидают матчи «Торонто» против «Оттавы», «Тампа-Бэй» против «Флориды», команд «Вашингтон» и «Монреаль», а также игра «Каролины» с «Нью-Джерси».

В первом раунде Западной конференции «Виннипег» сыграет против «Сент-Луиса», «Даллас» выступит на льду с «Колорадо», а также ожидаются матчи «Вегаса» и «Миннесоты» и «Лос-Анджелеса» против «Эдмонтона».

Кубок Стэнли стартует 19 апреля. Действующим его обладателем является «Флорида».

Министр спорта России, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев 14 апреля сообщил, что в Вашингтоне и Санкт-Петербурге могут пройти игры между российскими и американскими командами, выступающими в Национальной и Континентальной хоккейных лигах (КХЛ). Самым сложным в переговорах по матчам он назвал выбор дат, согласование по страховым вопросам и распределение финансов и рекламного сопровождения.