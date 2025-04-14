Матчи между хоккеистами РФ и США могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне

Игры между российскими и американскими командами, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. Об этом 14 апреля заявил министр спорта России, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев, выступая в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями».

Так он прокомментировал поддержку президентом США Дональдом Трампом инициативы российского лидера Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России.

«Матчи возможны. <...> Идут непубличные переговоры в публичной сфере. Будут играть сборные России и США из игроков НХЛ и КХЛ. Логика здесь будет — две сборные с двумя флагами. Серия пройдет в Санкт-Петербурге и, скорее всего, в Вашингтоне», — уточнил он.

По оценке главы Минспорта, самое сложное в переговорах по матчам — выбор дат и согласование по страховым вопросам, а также распределение финансов и рекламного сопровождения.

Президент России высказал идею о проведении хоккейных матчей между россиянами и американцами, выступающими в КХЛ и НХЛ, во время телефонных переговоров со своим американским коллегой 18 марта. Президент США поддержал предложение российского лидера.

На следующий день Дегтярев сообщил, что его ведомство уже начало работу по организации матчей между КХЛ и НХЛ. Он отметил, что спорт во все времена способствовал разрядке в международных отношениях.