В Уфе загорелся цех по производству лодок из ПВХ
В Уфе Республики Башкортостан горит цех по производству лодок из поливинилхлорида (ПВХ). Об этом 17 апреля сообщили в МЧС России.
«Предварительно, площадь пожара — 400 кв. м. Информации о пострадавших не поступало», — написали в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что к ликвидации привлечены порядка 40 сотрудников и 10 единиц техники.
Ранее в этот день трансформаторная подстанция загорелась на юге Москвы. По предварительной оценке, площадь возгорания составила 20 кв. м. Также сохраняется риск распространения огня на соседнее здание — главный корпус теплоэлектростанции (ТЭЦ).