«Вашингтон» Овечкина сыграет с «Монреалем» Демидова в первом раунде плей-офф НХЛ

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Монреаль Канадиенс» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом стало известно 17 апреля.

Российский нападающий Александр Овечкин будет противостоять новичку Ивану Демидову, который впечатляюще дебютировал в лиге, заработав два очка в своей первой игре.

Уточняется, что «Монреаль Канадиенс» занял восьмую строчку в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф канадская команда сыграет с победителем конференции — «Вашингтон Кэпиталз».

Розыгрыш Кубка Стэнли пройдет 19 апреля.

16 апреля сообщалось, НХЛ определила всех участников и пар в плей-офф Западной конференции. В первом раунде плей-офф на «Западе» состоятся игры ХК «Виннипег» против клуба «Сент-Луис», «Далласа» и «Колорадо», команд «Вегас» и «Миннесота». Последними обеспечившими себе место в Кубке Стэнли стали хоккейные клубы «Сент Луис» и «Миннесота».