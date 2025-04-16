Определились участники и пары плей-офф в Западной конференции НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) 16 апреля определила всех участников и пар в плей-офф Западной конференции.
Последними обеспечившими себе место в Кубке Стэнли в Западной конференции стали хоккейные клубы «Сент Луис» и «Миннесота».
Кубок Стэнли начнется 19 апреля. Действующим его обладателем является «Флорида».
В первом раунде плей-офф на «Западе» состоятся игры ХК «Виннипег» против клуба «Сент-Луис», «Далласа» и «Колорадо», команд «Вегас» и «Миннесота». Также против друг друга выступят «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон».
В Восточной конференции осталось определить одного участника плей-офф, им станет «Монреаль» или «Коламбус».
Министр спорта России, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев 14 апреля сообщил, что в Вашингтоне и Санкт-Петербурге могут пройти игры между российскими и американскими командами, выступающими в Национальной и Континентальной хоккейных лигах (КХЛ). Самым сложным в переговорах по матчам он назвал выбор дат, согласование по страховым вопросам и распределение финансов и рекламного сопровождения.