В США задержали звезду фильма «Шестое чувство» Джоэла Осмента

Правоохранители задержали американского актера Хейли Джоэла Осмента, сыгравшего в фильме «Шестое чувство», в состоянии алкогольного опьянения на лыжном курорте в Калифорнии. Об этом 16 апреля сообщил портал TMZ.

«Осмент был задержан за пьянство в общественном месте и хранение запрещенных веществ», — говорится в публикации.

По данным издания, у актера изъяли запрещенное вещество и направили в лабораторию для дальнейших анализов. Вскоре после задержания Осмента отпустили на свободу.

Уточняется, что прокурор принимает решение о возбуждении дела в суде.

TMZ добавил, что это не первый случай, когда звезда «Шестого чувства» оказывается арестованным за правонарушение, связанное с употреблением алкоголя.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что в Венесуэле арестовали пять мэров приграничного с Колумбией венесуэльского штата Сулия, связанных с мафией и наркоторговлей.