На Западе раскритиковали ЕС за создание образа общего врага из России
Страны Европы нашли в лице России образ общего врага, на фоне которого нужно сплотиться. Об этом 16 апреля заявил профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Теперь геополитическая Европа ищет новую общую цель, у них есть новое пугало в виде России. <…> Общий враг объединяет, так зачем им упускать такую возможность?» — сказал он.
По мнению Дизена, экономика Евросоюза сейчас находится в трудном положении. Темпы роста замедляются, в то время как государственный долг большинства стран продолжает расти.
15 марта Гленн Дизен предупредил президента Украины Владимира Зеленского о последствиях отказа американскому лидеру ДональдуТрампу. По его словам, украинский президент не примет сделку по минералам, не признает военную помощь США долгом и не пойдет на прямые переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным.