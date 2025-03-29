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Профессор из Норвегии предупредил Зеленского о последствиях отказа Трампу

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Фото: REUTERS/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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Украинский лидер Владимир Зеленский отказался от требований президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом 29 марта написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Зеленский отверг предложение Трампа. Он не примет сделку по минералам, не признает военную помощь США долгом и не пойдет на прямые переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Какова будет реакция Вашингтона?» — задался вопросом Дизен.

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) 28 марта сообщил, что украинская сторона официально подтвердила получение от США нового проекта соглашения о недрах. Он добавил, что со стороны Украины никто в разработке соглашения не участвовал, им занимались только Соединенные Штаты.

Газета Financial Times 27 марта отметила, что Украина не оценила новое предложение США по ископаемым, вследствие чего вряд ли подпишет соглашение. Как уточнило издание, сделка может подорвать суверенитет Киева, а также вывести всю прибыль за рубеж. Это усилит зависимость Украины от Вашингтона, говорилось в материале.

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